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أخبار محلية > موسم الرياض يعوض زوار الـ”بوليفارد” بمفاجأة سارة
25/11/2019   12:51 م

موسم الرياض يعوض زوار الـ”بوليفارد” بمفاجأة سارة

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أعلن موسم الرياض تعويض رواده الذين حصلوا أمس الأحد على تذاكر ولم يتمكنوا من دخول الـ”بوليفارد”، بالسماح لهم باستخدام تذاكرهم في أي يوم آخر والاستفادة من التخفيضات المعلنة بمناسبة فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أعلن أمس الأحد خصماً بنسبة 50% على دخول “البوليفارد” في المقاهي، والمطاعم والسينما، وكل شيء داخل الـ”بوليفارد”، احتفاء بفوز الهلال باللقب الآسيوي.

ونسبة للازدحام والإقبال الذي شهده الـ”بوليفارد” أمس بعد إعلان التخفيضات، وعدم تمكن العديدين من الدخول، جاء إعلان “موسم الرياض” بالسماح لهم بالدخول باستخدام تذاكرهم في أي يوم آخر والاستفادة من التخفيضات، تعويضاً لهم بعد تكبدهم عناء الحضور وشراء التذاكر. وفق “أخبار 24”.

 

موسم الرياض يعوض زوار الـ”بوليفارد” بمفاجأة سارة

أخبار محلية
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