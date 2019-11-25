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أخبار محلية > “ساما”: لا اندماجات محتملة بين البنوك ولا هيئة مستقلة ‏لقطاع التأمين
25/11/2019   12:51 م

“ساما”: لا اندماجات محتملة بين البنوك ولا هيئة مستقلة ‏لقطاع التأمين

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نفى محافظ مؤسسة النقد السعودي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي، حدوث ‏اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية، مستثنيًا ما تتم ‏دراسته حالياً بين البنك الأهلي وبنك الرياض.‏

وأشار الخليفي إلى عدم وجود طلبات في الوقت الراهن للبنوك ‏الأجنبية للدخول في السوق السعودي، مبيناً أن مؤسسة النقد ‏منفتحة لطلبات البنوك الأجنبية التي ترغب في الدخول للسوق ‏المحلي‎.‎‏ ‏

ولفت وفقًا لـ”الرياض” إلى أن ما يثار حول إنشاء هيئة مستقلة ‏لقطاع التأمين بالمملكة حالياً، عارٍ تمامًا من الصحة‎.‎

وكشف الخليفي في كلمته التي ألقاها أمس في بداية أعمال المؤتمر ‏الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة ودولة الإمارات، عن ‏أن قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الستة ‏الأولى من 2019 بلغت نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت ‏قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال‎.‎

“ساما”: لا اندماجات محتملة بين البنوك ولا هيئة مستقلة ‏لقطاع التأمين

أخبار محلية
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