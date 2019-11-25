“ساما”: لا اندماجات محتملة بين البنوك ولا هيئة مستقلة ‏لقطاع التأمين

نفى محافظ مؤسسة النقد السعودي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي، حدوث اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية، مستثنيًا ما تتم دراسته حالياً بين البنك الأهلي وبنك الرياض.
وأشار الخليفي إلى عدم وجود طلبات في الوقت الراهن للبنوك الأجنبية للدخول في السوق السعودي، مبيناً أن مؤسسة النقد منفتحة لطلبات البنوك الأجنبية التي ترغب في الدخول للسوق المحلي.
ولفت وفقًا لـ”الرياض” إلى أن ما يثار حول إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين بالمملكة حالياً، عارٍ تمامًا من الصحة.
وكشف الخليفي في كلمته التي ألقاها أمس في بداية أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة ودولة الإمارات، عن أن قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 بلغت نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.