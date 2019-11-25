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أخبار محلية > مصادر: “الداخلية” تعتزم ربط الكاميرات في المنشآت السياحية بالشبكة الخاصة بها
25/11/2019   8:28 ص

مصادر: “الداخلية” تعتزم ربط الكاميرات في المنشآت السياحية بالشبكة الخاصة بها

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قالت مصادر إن وزارة الداخلية تعتزم تمديد كيابل شبكة الألياف البصرية الخاصة بها عبر البنية التحتية للفنادق والمنشآت السياحية بجميع مناطق المملكة، بهدف ربط أنظمة الكاميرات بالشبكة الخاصة بها.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن الوزارة وجهت مرافق دور الإيواء السياحي بضرورة تسهيل مهمة المختصين بوكالة الوزارة للقدرات الأمنية، لإتمام عملية ربط أنظمة الكاميرات في منشآتهم بالشبكة الخاصة بوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تهدف من ذلك، إلى تحقيق السيطرة الأمنية، وبناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة، وتوفير الأدلة الجنائية للقطاعات الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة، ورفع قدرة الأجهزة الأمنية في الكشف عن الجريمة وتتبع المطلوبين ومراقبة المشتبه بهم.

وبينت أن عملية الربط تعتبر من العناصر الرئيسية في الوقاية من الجرائم، وتحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لمباني المؤسسات والمنشآت الحيوية، كما توفر لوزارة الداخلية سرعة استجابة القطاعات الأمنية للحالات الطارئة بصورة منظمة.

مصادر: “الداخلية” تعتزم ربط الكاميرات في المنشآت السياحية بالشبكة الخاصة بها

أخبار محلية
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