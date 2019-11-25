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أخبار محلية > رجل أعمال يرشي موظفاً بـ 75 مليوناً لتمرير صفقة ضخمة.. و”النيابة” توقفه بمطار جدة
25/11/2019   8:27 ص

رجل أعمال يرشي موظفاً بـ 75 مليوناً لتمرير صفقة ضخمة.. و”النيابة” توقفه بمطار جدة

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أفادت مصادر أن النيابة العامة أوقفت رجل أعمال مُتهماً في جريمة رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليوناً لدى عودته لمطار جدة من خارج المملكة.

وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن المتهم عرض الرشوة لتمرير صفقة عقارات بمبلغ 900 مليون ريال حرر لها شيكات، مبينةً أن توقيفه جاء بناءً على أمر قضائي بإلزامه بسداد مجموعة من الشيكات.

ولفتت إلى أن المتهم تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي، موضحةً أن النيابة طالبت بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة.

رجل أعمال يرشي موظفاً بـ 75 مليوناً لتمرير صفقة ضخمة.. و”النيابة” توقفه بمطار جدة

أخبار محلية
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