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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص يوضح أهمية وأساسيات الإسعافات الأولية.. وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة
25/11/2019   8:26 ص

بالفيديو.. مختص يوضح أهمية وأساسيات الإسعافات الأولية.. وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة

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أوضح مدرب إسعافات أولية وصحة وسلامة، أهمية وأساسيات الإسعافات الأولية التي يجب توفرها في الشخص الذي يرغب في إسعاف الحالات الطارئة.

وقال المدرب زياد الخميس، إن أهمية الإسعافات الأولية هو التعامل مع المواقف الطارئة حتى لا تتفاقم وتصل إلى حالات الوفاة، لافتاً إلى أن هناك 4 دقائق بين الإغماء والتلف الدماغي هي التي يمكن أن يستغلها المسعف في إنقاذ الحالات.

وأشار في لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن أساسيات الإسعافات الأولية هي المعرفة والمهارات، موضحاً أن دورات الإسعافات تعمل على التأهيل النفسي في كيفية التعامل مع تلك الحالات. وفق “أخبار 24”.

وبّين أنه في حال وجدت شخصاً ساقطاً على الأرض فتكون البداية عبر تقييم المكان من كهرباء وغير ذلك، ومن ثم الضغط على عظمتي الترقوة لدى الشخص، قبل أن يتم الضغط على مجرى التنفس، ثم بعد ذلك الضغط على القلب لإعادة التنفس مجدداً.

 

بالفيديو.. مختص يوضح أهمية وأساسيات الإسعافات الأولية.. وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة

أخبار محلية
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