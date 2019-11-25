بالفيديو.. “السبر” يوضح حكم من تذكر بأنه على غير طهارة ولم يترك الصلاة حياءً وخجلاً

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد السبر، حكم عدم ترك الشخص الصلاة بعدما يتذكر أنه على غير طهارة خجلاً وحياءً من الناس، لافتاً إلى أن ذلك لا يجوز.
وقال السبر خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يجوز للشخص أن يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة، مبيناً أن خشية الناس والحياة منهم دون الحياء والخشية من الله هو أمر محرم ولا يجوز.
ولفت إلى أنه يحرم على من أحدث الاستمرار في الصلاة كون الطهارة شرطاً أساسياً للصلاة، موضحاً أن الإمام إذا أحدث يستخلف من هو قريب منه ويترك الصلاة. وفق “أخبار 24”.
#يستفتونك مع الشيخ سعد بن عبدالله السبر
ما الحكم اذا تذكر انه على غير طهارة ولم ينصرف من الصلاة حياء وخجلا؟ https://t.co/9EOjnSg5YZ pic.twitter.com/PjuU2FI5JZ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 24, 2019