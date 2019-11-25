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أخبار محلية > مستشار شرعي: ما جاء في فتوى الشيخ المنيع عن العصمة هو تنازل الرجل وليس إعطاء الحق للمرأة
25/11/2019   8:24 ص

مستشار شرعي: ما جاء في فتوى الشيخ المنيع عن العصمة هو تنازل الرجل وليس إعطاء الحق للمرأة

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رفض محامٍ ومستشار شرعي مطالب البعض بسن قانون رسمي يقضي بمنح المرأة الحق في العصمة أو تكون مشتركة مع الرجل، كون ذلك مخالفاً للنصوص الشرعية.

وقال المحامي والمستشار الشرعي عبدالعزيز الفضل خلال لقاء ببرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشرع حصر العصمة في يد الرجل ولا يوجد دليل شرعي ينص على أحقية للمرأة فيها أو حتى أن تكون بالمشاركة بين الرجل والمرأة.

وعرض الفضل تفسيراً لفتوى الشيخ ابن المنيع بأن العصمة تكون في المرأة، مبيناً أن المؤمنين على شروطهم هو دليل عام ويعني أنه تنازل الرجل عن حقه في قرار الطلاق للزوجة، وليس إعطاء المرأة العصمة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هناك فرقاً بين العصمة والقوامة، مبيناً أن بعض الرجال يعطي المرأة توكيلاً بأن تطلق نفسها.

 

مستشار شرعي: ما جاء في فتوى الشيخ المنيع عن العصمة هو تنازل الرجل وليس إعطاء الحق للمرأة

أخبار محلية
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