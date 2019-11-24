أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن إقامة حفل عالمي يوم الخميس القادم بمناسبة فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.
وأوضح أن الحفل الذي يحمل اسم “ليلة زعيم آسيا الهلال” سيقام على مسرح محمد عبده في البوليفارد، مشيراً إلى أنه اختار يوم الخميس ليتسنى الحضور للجميع (الموظفين والطلاب والعوائل).
وقال آل الشيخ إنه سيتم توجيه دعوة رسمية لكل رؤساء النادي وأعضاء الشرف ونجوم وأساطير النادي السابقين والحاليين.
وسيحيي الحفل كوكبة من النجوم، على رأسهم الفنانون رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي وراشد الفارس.
من جانبه، شكر رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، رئيس هيئة الترفيه على هذه الخطوة، قائلاً: “الشكر والتقدير على مبادرتكم غير المستغربة في الاحتفاء بممثل الوطن وبطل القارة الهلال، وهي امتداد للدعم الكبير من معاليكم لأبناء وطننا الغالي”، ليرد عليه آل الشيخ: “واجبي يا بطل”.
وفق “أخبار 24”.