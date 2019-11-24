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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تنذر عدداً من مقدمي الخدمات البريدية.. وتحذر من مخالفة الأنظمة واللوائح
24/11/2019   10:12 م

“هيئة الاتصالات” تنذر عدداً من مقدمي الخدمات البريدية.. وتحذر من مخالفة الأنظمة واللوائح

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من الإنذارات لبعض مقدمي الخدمات البريدية؛ نظير مخالفتهم لوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت فرض بعض الشركات رسوما غير معلنة مقابل خدمات لم يطلبها المستفيد ولم يوافق عليها ومطالبته بسدادها، إضافة إلى الإخلال بمكان تسليم المواد البريدية المتفق عليها مع المستفيدين؛ الأمر الذي استلزم توجيه إنذار لتلك الشركات، وإلزامها بمعالجة المخالفات المذكورة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإنذار الموجه لها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، والتي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12/ 07 /1440هـ. وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تنذر عدداً من مقدمي الخدمات البريدية.. وتحذر من مخالفة الأنظمة واللوائح

أخبار محلية
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