وثّق شاب كوري جنوبي زياراته إلى المملكة خلال الأيام الماضية عبر مقطع فيديو نشره عبر قناته في “يوتيوب”.
ورصد “اليوتيوبر” الكوري شوماد بعضاً من جوانب الحياة اليومية والأسواق الشعبية والمولات والمطاعم والمقاهي المختلفة خلال تجوله في جدة، وتحدث عن محافظة الناس على الصلاة والامتزاج الذي وجده بين الحاضر والماضي، فضلاً عن الترحيب والحفاوة التي يجدها الغرباء من قبل سكان المملكة.
وكان من أبرز ما قاله عن الانطباع الذي ترسخ لديه بعد زيارته للمملكة: “كانت مخيفة بعض الشيء في البداية، أنا لست خائفاَ على الإطلاق، والناس لطفاء جداً، والبلد جميلة جداً والمقاهي جميلة، ومراكز التسوق كذلك.. المسجد رائع، شكرا لكم، أنا أحبكم يا أهل السعودية”.
كما نشر الشاب الكوري مقطع فيديو آخر، وثق فيه تجهيزاته للرحلة إلى المملكة والمراحل التي مر بها حتى وصل إلى جدة، كما استعرض مهارته في ترديد بعض الكلمات العربية.
وفق “أخبار 24”.