14 ديسمبر.. الهلال يبدأ العالمية

يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم، بطل دوري أبطال آسيا، مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في الـ14 من ديسمبر المقبل على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد القطري.
وفي حال تجاوز الفريق الهلالي منافسه التونسي، فإنه سيضرب موعدًا مع ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا في لقاء نصف النهائي، المقرر في الـ18 من ديسمبر، أما عند الخسارة فإنه سيلعب على المركز الخامس أمام أحد فرق مونتيري المكسيكي بطل قارة أمريكا الشمالية، والسد القطري “المستضيف”، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.
ويشارك في البطولة 7 أندية، وهي ليفربول الإنجليزي، السد القطري، الترجي التونسي، فلامنجو البرازيلي، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، ومونتيري المكسيكي. وفق “الرياضية”.