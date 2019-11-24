نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهريفي يشيد بعرضية البريك خلال مباراة نهائي البطولة الآسيوية
24/11/2019   10:08 م

الهريفي يشيد بعرضية البريك خلال مباراة نهائي البطولة الآسيوية

+ = -
1483

علّق لاعب النصر السابق فهد الهريفي على أداء لاعبي الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مشيداً بالعرضية التي قام بها محمد البريك إلى ياسر الشهراني.

وقال الهريفي: “كل اللي حصل من تألق للهلال في المبارتين كوم ولقطة عرضية البريك للشهراني اليوم كوم، ممكن أحد يجيبها لنا”.

وتابع: “فائزين وفي الشوط الثاني وعلى نهائي والظهيرين واحد يصلح لثاني داخل الصندوق، تحتاج تتحلل فنياً ونفسياً ومرجله، لا أشاهدها الا في الهلال”.وفق “أخبار 24”.

 

الهريفي يشيد بعرضية البريك خلال مباراة نهائي البطولة الآسيوية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075202.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.