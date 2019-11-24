الهريفي يشيد بعرضية البريك خلال مباراة نهائي البطولة الآسيوية

علّق لاعب النصر السابق فهد الهريفي على أداء لاعبي الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مشيداً بالعرضية التي قام بها محمد البريك إلى ياسر الشهراني.
وقال الهريفي: “كل اللي حصل من تألق للهلال في المبارتين كوم ولقطة عرضية البريك للشهراني اليوم كوم، ممكن أحد يجيبها لنا”.
وتابع: “فائزين وفي الشوط الثاني وعلى نهائي والظهيرين واحد يصلح لثاني داخل الصندوق، تحتاج تتحلل فنياً ونفسياً ومرجله، لا أشاهدها الا في الهلال”.وفق “أخبار 24”.
خذ يا كابتن فهد ، بنسى كل شئ بمناسبة فوز الهلال واهديك المقطع pic.twitter.com/d3PdEJzePb
— 💲💲💲 (@Almaimoni75) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩