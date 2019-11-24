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اخبار رياضية > الوليد بن طلال: مبروك لـ4.5 مليار آسيوي فوز الهلال باللقب السابع
24/11/2019   10:08 م

الوليد بن طلال: مبروك لـ4.5 مليار آسيوي فوز الهلال باللقب السابع

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علق عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، على فوز الفريق الهلالي بكأس دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب الوليد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال بطل دوري أبطال آسيا، مبروك تأهل ممثل الوطن لكأس العالم للأندية ٢٠٢٠م”.

وأضاف: “مبروك لـ٤،٥ مليار آسيوي زعيمهم العالمي، وحصول نادي الهلال على اللقب الآسيوي السابع”.

وفاز الهلال على مضيفه نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، في ذهاب نهائي أبطال آسيا، ليتوج بكأس البطولة. وفق “أخبار 24”.

الوليد بن طلال: مبروك لـ4.5 مليار آسيوي فوز الهلال باللقب السابع

اخبار رياضية
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