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اخبار رياضية > مواطنة وبناتها يوزعن الحلوى احتفالاً بفوز الهلال ببطولة آسيا
24/11/2019   10:07 م

مواطنة وبناتها يوزعن الحلوى احتفالاً بفوز الهلال ببطولة آسيا

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احتفلت مواطنة وبناتها بفوز نادي الهلال اليوم بدوري أبطال آسيا، وذلك بتوزيع الحلوى على الجماهير الهلالية في الشارع.

وقالت المواطنة، بحسب “الإخبارية”، إن فرحتها لا توصف بفوز الهلال، وإنها أرادت التعبير عن فرحتها بتوزيع الحلوى على الجماهير، مشيرة إلى أن هذا أقل شيء تقدمه للهلال.

ووجّهت المواطنة الشكر للهلال على أدائه اليوم، الذي وصفته بأنه كان مرتفعاً بجميع المقاييس.

يّذكر أن عدداً من المواطنين نحروا بعيراً اليوم تعبيراً عن فرحتهم بفوز الهلال بالبطولة.

وتُوج الهلال بطلاً لآسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية مقابل لا شيء في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

مواطنة وبناتها يوزعن الحلوى احتفالاً بفوز الهلال ببطولة آسيا

اخبار رياضية
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