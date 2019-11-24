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اخبار رياضية > بالفيديو.. الوحدة يفوز على النصر بهدف دون رد
24/11/2019   10:06 م

بالفيديو.. الوحدة يفوز على النصر بهدف دون رد

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فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الوحدة على نظيره النصر، بهدف دون رد، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الوحدة الوحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، البرازيلي أنسيلمو داسيلفا في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة، بعدما استغل كرة عرضية أرضية ليسددها بيسراه في شباك النصر.

وبهذه النتيجة يرفع الوحدة رصيده إلى النقطة 18 في المركز الخامس، فيما يتجمد رصيد النصر عند النقطة 20 في المركز الثاني، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وكذلك مع المتصدر الهلال الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الوحدة يفوز على النصر بهدف دون رد

اخبار رياضية
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