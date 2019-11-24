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اخبار رياضية > المريسل: أفتخر أنني من أسباب حصول الهلال على الآسيوية ولعبه في العالمية وخسارته أمام سيدني
24/11/2019   10:05 م

المريسل: أفتخر أنني من أسباب حصول الهلال على الآسيوية ولعبه في العالمية وخسارته أمام سيدني

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علّق الناقد والكاتب الرياضي عبد العزيز المريسل على تتويج نادي الهلال بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على نظيره أوراوا الياباني في إياب الدور النهائي من البطولة.

ونشر المريسل عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، جانباً من حديثه عن بعض لاعبي الهلال مرتدياً قميصه في لقاء له أمس على قناة “الرياضية”، معلقاً: “من حقي أن أفتخر كإعلامي مؤثر أنني من أسباب حصول الهلال على البطولة الآسيوية”.

وتابع: “وأفتخر بأنني كنت سبباً في لعبه في العالمية بعد النصر و الاتحاد لدعمي له”، مضيفاً: “دعمت سيدني و أوراوا و وصلوا للعالمية، خاصة أن كثيرين يقولون أن من أسباب خسارة الهلال أمام سيدني ارتدائي تيشرت سيدني”. وفق “أخبار 24”.

المريسل: أفتخر أنني من أسباب حصول الهلال على الآسيوية ولعبه في العالمية وخسارته أمام سيدني

اخبار رياضية
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