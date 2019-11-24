طائرة خاصة تقل لاعبي الهلال المشاركين في “خليجي 24”

يغادر لاعبو الهلال الدوليون المختارون بقائمة المنتخب الوطني للمشاركة في خليجي 24، من الرياض إلى الدوحة بطائرة خاصة، حيث من المتوقع عودة بعثة الفريق من طوكيو خلال الساعات المقبلة.
وتضمّنت قائمة دوليي الهلال 8 لاعبين يشاركون في البطولة الخليجية، وهم: “ياسر الشهراني، محمد البريك، نواف العابد، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، هتان باهبري، محمد كنو”.
ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة نظيره الكويتي يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات المجموعة الثانية في خليجي 24، والتي تضم “عمان والبحرين والكويت والسعودية”. وفق “أخبار 24”.