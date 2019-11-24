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أخبار الخرج > افتتاح برنامج البكالوريوس بكلية التقنية للبنين بالخرج
24/11/2019   8:56 م

افتتاح برنامج البكالوريوس بكلية التقنية للبنين بالخرج

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أعلنت كلية التقنية للبنين بالخرج عن الموافقة على افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي التقنية الكهربائية والإدارة العامة ( مسائي ) بداية من العام التدريبي القادم 1441- 1442

افتتاح برنامج البكالوريوس بكلية التقنية للبنين بالخرج

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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