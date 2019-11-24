شاهد.. فرحة الجماهير بفوز الهلال من داخل “البوليفارد”

أظهرت مقاطع فيديو متداولة فرحة الجماهير في “بوليفارد” بفوز فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه اليوم الأحد على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين.
وانتابت مشجعي الفريق فرحة عارمة بالنصر الذي حققه الهلال، حيث بادر بعضهم بالقفز عالياً، فيما علت أصوات آخرين تعبيراً عن مدى سعادتهم بالفوز.
وقد توج الهلال اليوم بطلاً للدوري، حيث رفع كابتن الفريق محمد الشلهوب وعدد من اللاعبين كأس البطولة عالياً وسط احتفالات عارمة من قبل الجماهير الهلالية التي حضرت المباراة من داخل ملعب سايتاما. وفق “أخبار 24”.
احتفالات جماهير الهلال من البوليفارد 🤩💙.
pic.twitter.com/ZSz4e5pStf
— قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 24, 2019
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019