ليفربول يهنئ الهلال: “الوعد كأس العالم للأندية”

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي، نادي الهلال، بمناسبة فوزه بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.
وقال ليفربول عبر حسابه في “تويتر”: “كفو ياشباب الهلال كفووو! نراكم قريبًا في كأس العالم للأندية”.
وكان الهلال ضمن بلوغ كأس العالم للأندية بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، عقب فوزه على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين اليوم الأحد.
وأكمل الهلال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية 2019، بعد كلٍّ من ليفربول، والسد القطري، والترجي التونسي، وفلامنجو البرازيلي، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة (بطل دورى أبطال أوقيانوسيا)، مونتيرى المكسيكى (بطل دورى أبطال كونكاكاف).وفق “أخبار 24”.