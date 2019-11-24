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اخبار رياضية > شاهد.. الهلال يتسلم كأس دوري أبطال آسيا وسط فرحة جماهيرية
24/11/2019   5:42 م

شاهد.. الهلال يتسلم كأس دوري أبطال آسيا وسط فرحة جماهيرية

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توج فريق الهلال اليوم بطلاً لدوري أبطال أسيا 2019 باليابان، بعد فوزه على أوراوا في إياب نهائي البطولة، بهدفين مقابل لا شيء.

ورفع كابتن الفريق محمد الشلهوب وعدد من لاعبي الفريق كأس البطولة وسط احتفالات عارمة من قبل الجماهير الهلالية التي حضرت المباراة من داخل ملعب سايتاما.

وفاز الهلال بهدفين نظيفين سجلهما اللاعبين سالم الدوسري عند الدقيقة 74 من عمر المباراة، وقوميز في الدقيقة 93 من المباراة.

نادي الهلال

نادي الهلال

نادي الهلال

نادي الهلال

نادي الهلال

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الهلال يتسلم كأس دوري أبطال آسيا وسط فرحة جماهيرية

اخبار رياضية
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