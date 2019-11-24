جوميز يفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف دوري أبطال آسيا

حصل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز المحترف بصفوف الهلال على جائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما ساهم بقوة مع فريقه في حصد اللقب.
وسجل جوميز الهدف الثاني لفريقه ضد أوراوا في المباراة النهائية، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا، متفوقا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.
وكان نادي الهلال قد توج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة، بهدفين مقابل لا شيء. حسب “أخبار 24”.