نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > جوميز يفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف دوري أبطال آسيا
24/11/2019   5:42 م

جوميز يفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف دوري أبطال آسيا

+ = -
976

حصل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز المحترف بصفوف الهلال على جائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما ساهم بقوة مع فريقه في حصد اللقب.

وسجل جوميز الهدف الثاني لفريقه ضد أوراوا في المباراة النهائية، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا، متفوقا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.

وكان نادي الهلال قد توج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة، بهدفين مقابل لا شيء. حسب “أخبار 24”.

جوميز يفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075161.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.