“العدل”: 3.7 ألف دعوى نفقة خلال العام الحالي.. وحسم القضية لا يتجاوز 22 يوماً

كشف وزارة العدل عن عدد دعاوى النفقة المضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري، مبينة أنها بلغت نحو 3690 دعوى.
وأوضح مركز العمليات العدلي أن عدد الجلسات التي عقدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيراً إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً.
وأبان محاكم منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة بـ1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية و547 جلسة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد وجه المحاكم بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في “نظام الحماية من الإيذاء” و”نظام حماية الطفل” في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل. وفق “أخبار 24”.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.