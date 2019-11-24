شرطة الجوف تفك لغز جريمة مقتَل مواطن بضاحية “قارا” وتطيح بالجاني

نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الجوف في حل لغز جريمة قَتل مواطن في العقد الثالث من العمر بسلاح ناري بضاحية قارا، وتمكنت من الإطاحة بالجاني.
وكشف المتحدث باسم شرطة المنطقة عن تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنها وقعت يوم الإثنين (1441/3/21)، بضاحية قارا، حيث أقدم الجاني على إطلاق النار على مواطن في عقده الثالث بسلاح رشاش، دون أن يتم الكشف عن دوافع الجريمة.
وأوضح المتحدث أنه تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري، والذي تمكن من التعرف على الجاني وضبطه، وبسماع أقواله أقر بفعلته وتم الاستدلال على السلاح المستخدم في الحادثة (رشاش)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.حسب “أخبار 24”.