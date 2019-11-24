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أخبار المناطق > ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم بالشرقية
24/11/2019   5:39 م

ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم بالشرقية

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ألقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض على تشكيل عصابي تورط في استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم، إضافة إلى سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، ثلاثة مواطنين؛ ومتهم من الجنسية السورية؛ وآخر من القبائل النازحة.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب ٢٥ جريمة سلب وسرقة محل بمحافظة حفر الباطن، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. حسب “أخبار 24”.

ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم بالشرقية

أخبار المناطق
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