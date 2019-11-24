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أخبار محلية > “الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار ورياح نشطة في عدد من محافظات المملكة
24/11/2019   1:22 م

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار ورياح نشطة في عدد من محافظات المملكة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات عن أمطار ورياح نشطة تشهدها اليوم عدداً من المحافظات بمناطق مكة المكرمة والشرقية، والحدود الشمالية.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية بكل من الخفجي، وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الرابعة.

وتوقعت أن تشهد محافظة رنية بمكة المكرمة رياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدي مدى الرؤية، وذلك خلال الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه يتوقع أن سود سحب رعدية ممطرة محافظات العويقلية ورفحاء وعرعر بالحدود الشمالية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار ورياح نشطة في عدد من محافظات المملكة

أخبار محلية
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