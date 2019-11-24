تقرير: السعوديون أكثر الطلبة العرب في الولايات المتحدة بـ37 ألف طالب

أظهرت تقارير دولية أن عدد الطلاب العرب الذين يدرسون في الولايات المتحدة أكثر من 66 ألف طالب، وذلك خلال العام الدراسي 2018/2019.
وأوضح تقرير “الأبواب المفتوحة” الصادر عن معهد التعليم الدولي أن الطلبة السعوديين الأكثر عدداً من بين االدول العربية، إذ يتجاوزون الـ37 ألف طالب، ويأتون في المرتبة الرابعة بين الدول الأجنبية.
وبعد الطلبة السعوديين حل طلبة الكويت بعدد 9 آلاف طالب، ومصر ثالثاً بعدد يتجاوز 3 آلاف طالب، فيما حلت الجزائر بالمرتبة الأخيرة بعدد 238 طالباً. وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي أعداد طلاب الدول العربية الذين يدرسون في الولايات المتحدة:
السعودية: 37.080 طالباً.
الكويت: 9.195 طالباً.
مصر: 3.675 طالباً.
عُمان: 2.963 طالباً.
الأردن: 2.435 طالباً.
الإمارات: 2.361 طالباً.
لبنان: 1.672 طالباً.
المغرب: 1.461 طالباً.
العراق: 1.237 طالباً.
ليبيا: 884 طالباً.
قطر: 834 طالباً.
تونس: 703 طلاب.
سوريا: 566 طالباً.
فلسطين: 468 طالباً.
البحرين: 422 طالباً.
اليمن: 398 طالباً.
الجزائر: 238 طالباً.