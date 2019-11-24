المهلة تنتهي الأحد المقبل.. “العمل” تحذر المنشآت غير الملتزمة بـ”التقييم الذاتي” من إيقاف خدماتها

حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التي لم تلتزم بأداء التقييم الذاتي، من إيقاف خدماتها الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن المهلة التي تم إعطاؤها لتلك المنشآت والمقدرة بثلاثة أشهر ستنتهي يوم الأحد المقبل، وحثت تلك المنشآت على استكمال التقييم قبل انتهاء المهلة حيث إنها ستبدأ على الفور تطبيق الضوابط التي نص عليها القرار الوزاري الصادر في يونيو الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن برنامج “التقييم الذاتي” يأتي ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، وتحسين بيئة العمل فيها. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير العمل أصدر في يونيو الماضي قراراً باعتماد برنامج “التقييم الذاتي” للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.