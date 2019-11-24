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اخبار رياضية > بالفيديو.. سائق باكستاني يعيش بدبي يروي قصة عشقه للهلال.. وياسر القحطاني يحقق له أمنيته
24/11/2019   1:15 م

بالفيديو.. سائق باكستاني يعيش بدبي يروي قصة عشقه للهلال.. وياسر القحطاني يحقق له أمنيته

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نشر برنامج “إم بي سي” في أسبوع تقريرا مصورا لأحد سائقي التاكسي من الجنسية الباكستانية يعيش حاليا في دبي، وهو من المشجعين لنادي الهلال، والذي تمنى مشاهدة مباراة اعتزال لاعبه المفضل ياسر القحطاني.

وظهر في التقرير السائق طه خان، الذي عاش في المملكة مدة طويلة، وروى ذكرياته وشجونه خلال إقامته بالسعودية، وحبه للكرة ونادي الهلال، وكيف كان يترك العمل على التاكسي لحضور المباريات.

واعتبر خان اللاعب ياسر القحطاني أفضل مهاجم لعب لنادي الهلال، وأحد الذين سطروا تاريخاً كبيرا للنادي، معرباً عن أمنيته أن يحضر مباراة اعتزاله. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، تفاعل لاعب الهلال المعتزل ياسر القحطاني مع التقرير، وأعلن تكفله بدعوة المشجع الباكستاني لحفل اعتزاله في الرياض، بحسب ما عرض البرنامج.

بالفيديو.. سائق باكستاني يعيش بدبي يروي قصة عشقه للهلال.. وياسر القحطاني يحقق له أمنيته

اخبار رياضية
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