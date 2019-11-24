الهلال – أوراوا.. ترقب جماهيري للمباراة الحاسمة في نهائي أبطال آسيا اليوم

تترقب الجماهير الرياضية بفارغ الصبر موعد انطلاق مباراة الهلال ضد فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني ظهر اليوم (الأحد) على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
ويدخل الهلال المباراة بقوة وعزيمة للفوز في المباراة الحاسمة، والعودة إلى أرض الوطن متوجاً بلقب البطولة الذي طالما سعى إليه، خاصة وأنه خسره عام 2014 أمام سيدني وفي 2017 أمام “أوراوا” نفسه.
وأمام الهلال عدة فرص لتحقيق الفوز في البطولة، إما الانتصار على غريمه أوراوا، أو التعادل، أو الخسارة بفارق هدف مع التسجيل في شباك منافسه.
وأكمل الهلال أمس (السبت) استعداداته الأخيرة لخوض المباراة، بالتدريب على ملعب المباراة تم خلاله التركيز على الجوانب الفنية، وبعض المهارات الأخرى.
وقال مدرب الفريق الروماني رزافان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إن المباراة حلم للجميع، وإن الفريق يحاول أن يلعب من أجل تحقيق ذلك الحلم، مبيناً أن الجهاز الفني واللاعبين يدخلون المواجهة بمسؤولية عالية وإرادة كبيرة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الأجواء المناخية الماطرة في سايتاما تختلف عما هي عليه في المملكة، وهي من العوامل التي قد تواجه أي فريق وسيتم التعامل معها بالشكل المطلوب.
وكان الهلال، قد كسب مباراة الذهاب بهدف نظيف، خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ما يتيح العديد من الفرص للهلال لتحقيق لقب البطولة خلال مباراة الإياب التي تنطلق عند الساعة الواحدة ظهر اليوم.