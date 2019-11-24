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أخبار محلية > الجهات المعنية تدرس إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم العمالة والضرائب
24/11/2019   8:35 ص

الجهات المعنية تدرس إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم العمالة والضرائب

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كشف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، أن الهيئة تدرس مع الجهات المعنية إمكانية إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم العمالة والأراضي البيضاء والضرائب.

وقال الخراشي وفقاً لـ”الاقتصادية”، إن هناك تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة من أجل هندسة إجراءات الأوقاف والعمل على زيادة إقبال المجتمع ورجال وسيدات الأعمال على الوقف.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تمكين وتحفيز قطاع الأوقاف ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهه ووضع حلول لها، مبيناً أن الهيئة ستواصل استكمال عمليات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات خلال العام المقبل 2020.

الجهات المعنية تدرس إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم العمالة والضرائب

أخبار محلية
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