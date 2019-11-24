أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن منطقة الرياض بوليفارد ستفتح أبوابها اليوم (الأحد) الساعة 12 ظهراً للجماهير الراغبة في متابعة مباراة الهلال وأوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي دعماً منها لنادي الهلال ممثل الوطن في النهائي الآسيوي، معبرة عن أمنياتها للجماهير بفوز فريقها والاحتفال بالكأس.
يذكر أن الهلال سيلاقي أوراوا الياباني اليوم الساعة الواحدة ظهراً، وكان قد تفوق عليه في مباراة الذهاب في الرياض بهدف نظيف، ويكفيه التعادل لتحقيق اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.
وفق “أخبار 24”.