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أخبار محلية > بالفيديو.. عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها دخول المسجد النبوي.. وهكذا رد عليها “المغامسي”
24/11/2019   8:33 ص

بالفيديو.. عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها دخول المسجد النبوي.. وهكذا رد عليها “المغامسي”

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رد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على سؤال من مُتصلة ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “MBC”، حول مدى جواز تنفيذ طلب خادمة لديها بزيارة المسجد النبوي.

وعرضت سيدة على المغامسي، سؤالاً بشأن مدى إمكانية تنفيذها رغبة عاملة غير مسلمة لديها بزيارة ودخول المسجد النبوي.

وقال المغامسي إنه لا يجوز لها أن تُدخلها المسجد النبوي طالما أنها لم تسلم، ولكن إذا أرادت أن تؤثر فيها فيمكن أن تجعلها قريبة من المسجد بحيث تسمع قراءات المشايخ وأصوات الصلاة في الفجر والعشاء والأذان والإقامة، ومشاهد دخول وخروج الفتيات والشبان من المسجد. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها دخول المسجد النبوي.. وهكذا رد عليها “المغامسي”

أخبار محلية
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