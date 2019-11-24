أحرز فريق فلامنغو البرازيلي بطولة كأس “ليبرتادورس” للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير على فريق ريفير بليت الأرجنتيني خلال المباراة التي جمعتهما في بيرو.
وتمكن الفريق البرازيلي الذي يقوده مدرب الهلال السابق البرتغالي جورجي خيسوس من قلب الطاولة على الفريق الأرجنتيني، حيث تقدم ريفر بليت في الدقيقة 15 عن طريق سانتوس بوري، إلا أن جابرييل باريوسا تمكن من إحراز هدفين قاتلين في آخر المباراة، ليهدي فريقه اللقب القاري.
وجرد فلامنغو ريفربليت من لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي بعد تغلبه على مواطنه بوكا جونيورز، وبهذا سيشارك فريق فلامنغو في كأس العالم للأندية التي ستنطلق الشهر المقبل، بصفته بطلاً لأمريكا الجنوبية.
وفق “أخبار 24”.