ضبط 9 وافدين امتهنوا النصب والاحتيال عبر الرسائل النصية وخدعة الفوز بجائزة نقدية بمكة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة تشكيلاً عصابياً ارتكب جرائم نصب واحتيال عبر رسائل نصية يستغل من خلالها ضحاياه.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن ضبط 9 مُتهمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية.
وأبان أن المتهمين كانوا يوقعون بضحاياهم عبر إرسال رسائل نصية لهم، وجمع معلوماتهم من خلال ادعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد الرائد الغامدي بأنه عُثر بحوزة المتهمين على مبلغ مالي وعدد ٢٥ جهاز جوال و٤٤ شريحة اتصال مختلفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.