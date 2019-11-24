نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ضبط 9 وافدين امتهنوا النصب والاحتيال عبر الرسائل النصية وخدعة الفوز بجائزة نقدية بمكة
24/11/2019   8:29 ص

ضبط 9 وافدين امتهنوا النصب والاحتيال عبر الرسائل النصية وخدعة الفوز بجائزة نقدية بمكة

+ = -
859

ضبطت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة تشكيلاً عصابياً ارتكب جرائم نصب واحتيال عبر رسائل نصية يستغل من خلالها ضحاياه.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن ضبط 9 مُتهمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية.

وأبان أن المتهمين كانوا يوقعون بضحاياهم عبر إرسال رسائل نصية لهم، وجمع معلوماتهم من خلال ادعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وفق “أخبار 24”.

وأفاد الرائد الغامدي بأنه عُثر بحوزة المتهمين على مبلغ مالي وعدد ٢٥ جهاز جوال و٤٤ شريحة اتصال مختلفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ضبط 9 وافدين امتهنوا النصب والاحتيال عبر الرسائل النصية وخدعة الفوز بجائزة نقدية بمكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075085.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.