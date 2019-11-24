نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > لاعب النصر السابق علي كميخ: هذه القناة وجهت بمنعي من الظهور على شاشتها
24/11/2019   8:27 ص

لاعب النصر السابق علي كميخ: هذه القناة وجهت بمنعي من الظهور على شاشتها

+ = -
1990

كشف لاعب النصر السابق علي كميخ، أنه تم منعه من الظهور على قناة “24 الرياضية”، مبيناً أن القناة أبلغته بذلك مقدماً الشكر لها وللعاملين بها.

وقال كميخ عبر حسابه في “تويتر”: “للأسف الشديد تم إبلاغي بالإيقاف من الظهور الفضائي بقناة 24، وأنا أقول شكراً لزملائي بالقناة إدارة وزملاء، شكراً لكم وما قصرتم وبيض الله وجيهكم، وما لقيت منكم إلا كل خير”.

وأضاف: “أشكر إخواني بإدارة قناة “24 الرياضية” على كل ما قدموه لي من دعم ومساندة وفرصة عمل، لكن ما دام الإيقاف من الجهة الإعلامية المختصة اتحاد الاعلام، فنحن نتقبل الأمر، ونحن تحت الأمر لسنا فوق الأمر”.وفق “أخبار 24”.

لاعب النصر السابق علي كميخ: هذه القناة وجهت بمنعي من الظهور على شاشتها

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075079.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.