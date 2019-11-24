لاعب النصر السابق علي كميخ: هذه القناة وجهت بمنعي من الظهور على شاشتها

كشف لاعب النصر السابق علي كميخ، أنه تم منعه من الظهور على قناة “24 الرياضية”، مبيناً أن القناة أبلغته بذلك مقدماً الشكر لها وللعاملين بها.
وقال كميخ عبر حسابه في “تويتر”: “للأسف الشديد تم إبلاغي بالإيقاف من الظهور الفضائي بقناة 24، وأنا أقول شكراً لزملائي بالقناة إدارة وزملاء، شكراً لكم وما قصرتم وبيض الله وجيهكم، وما لقيت منكم إلا كل خير”.
وأضاف: “أشكر إخواني بإدارة قناة “24 الرياضية” على كل ما قدموه لي من دعم ومساندة وفرصة عمل، لكن ما دام الإيقاف من الجهة الإعلامية المختصة اتحاد الاعلام، فنحن نتقبل الأمر، ونحن تحت الأمر لسنا فوق الأمر”.وفق “أخبار 24”.