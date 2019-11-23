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أخبار محلية > هل للسِحر أمدٌ محدد وينتهي؟.. المغامسي يجيب
23/11/2019   9:37 م

هل للسِحر أمدٌ محدد وينتهي؟.. المغامسي يجيب

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قال الشيخ صالح المغامسي ردا على سؤال عن السحر في برنامج “الأبواب المتفرقة” على MBC، إن السحر على ضربين؛ سحر تفريق وسحر تخييل، موضحا ما إذا كان للسحر أمد معين أم لا.

وأوضح المغامسي أن سحر التفريق كما ورد في القرآن الكريم هو تفريق بين المرء وزوجه، والثاني سحر التخييل كما ورد في قصة سيدنا موسى عليه السلام، في قوله تعالى: “يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى”.

وأضاف أن أمد السحر يرجع إلى قدرة الساحر التي آتاه الله إياها، وأين وُضع السحر، فإذا وُضع في مكان بعيد فالغالب أنه يبقى، وأما إذا أراد الله نفع ذلك المسحور، فيسلط على السحر من يكشفه فينتهى أثره.

 

وفق “أخبار 24”.

هل للسِحر أمدٌ محدد وينتهي؟.. المغامسي يجيب

أخبار محلية
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