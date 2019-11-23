“شرطة القصيم”: القبض على 4 باكستانيين تورطوا في جرائم نصب واحتيال

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إن الشرطة ألقت القبض على أربعة مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال.
وأوضح أن المتهمين الأربعة باكستانيو الجنسية، وتتراوح أعمارهم ما بين العقدين الرابع والخامس، مشيراً إلى أنهم كانوا يرسلون رسائل نصية للحصول على معلومات شخصية ومالية من ضحاياهم.
كما تورط المتهمون في استدراج المستهدفين بإيهامهم أن حساباتهم البنكية بحاجة إلى تحديث أو أنهم فازوا بجوائز نقدية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد السحيباني بأن الشرطة عثرت بحوزة المتهمين على مبالغ وأجهزة اتصال وحواسيب وجوازات سفر ووثائق، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.