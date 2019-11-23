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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح متى يكون تعدد الزوجات جائزاً؟
23/11/2019   9:32 م

بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح متى يكون تعدد الزوجات جائزاً؟

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قال الشيخ عبدالله السلمي إن العلماء اختلفوا في مسألة تعدد الزوجات، فرأى بعضهم أن الأصل هو عدم التعدد ورأى آخرون أن الأصل هو التعدد، ولكلٍ حجته المعتبرة.

وأوضح الشيخ، وهو أستاذ للفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أنه يرى أن الأمر يتعلق بالمقدرة من جميع النواحي، مشبها الأمر بإنشاء مؤسسة تربوية ثانية في بيت ثانٍ إذا نجح في الأولى، مشيرا إلى أن التعدد مشروع في الأصل.

وأضاف أن التعدد يستلزم المقدرة البدنية والمالية، فالبدنية أن يستطيع أن يفي بما تريد المرأة من زوجها، كما يجب أن يكون قادرا بماله، فإن كان غير قادر فلا ينبغي له أن يعدد، لأنه قد يؤدي به ذلك إلى ترك ما أوجبه الله عليه من العدل بين الزوجات في العطية والنفقة. حسب “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح متى يكون تعدد الزوجات جائزاً؟

أخبار محلية
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