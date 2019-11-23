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أخبار محلية > الجبير يدعو المجتمع الدولي لمواجهة خطر إيران.. ويحذر من عواقب الاستمرار في استرضائها
23/11/2019   9:31 م

الجبير يدعو المجتمع الدولي لمواجهة خطر إيران.. ويحذر من عواقب الاستمرار في استرضائها

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دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير المجتمع الدولي إلى مواجهة تصرفات النظام الإيراني وعدم التساهل معه أو محاولة استرضائه، الأمر الذي قد تنتج عنه عواقب وخيمة.

وقال – خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة بالبحرين – إن الرسالة التي يجب أن يتلقاها الإيرانيون هي أن العالم يقف متوحداً ضد سياساتهم التخريبية ومنهجهم في زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد الجبير على أن على العالم ألا يكرر مع إيران الخطأ الذي ارتكبه مع الزعيم النازي هتلر حين حاول استرضاءه، في إشارة إلى أن الخطر الإيراني قد يتنامى، ما يحتم مواجهته على الفور.وفق “أخبار 24”.

الجبير يدعو المجتمع الدولي لمواجهة خطر إيران.. ويحذر من عواقب الاستمرار في استرضائها

أخبار محلية
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