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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يعاود تدريباته لمواجهة “القادسية” الخميس المقبل
23/11/2019   6:16 م

بالصور.. #الشعلة يعاود تدريباته لمواجهة “القادسية” الخميس المقبل

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عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة تدريباته عصر اليوم السبت وذلك على الملعب الرئيسي بالنادي استعدادًا لمواجهة #القادسية عصر يوم الخميس ضمن الجولة ” 14 ” من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

 

بالصور.. #الشعلة يعاود تدريباته لمواجهة “القادسية” الخميس المقبل

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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