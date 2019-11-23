نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إلغاء الحصة الأخيرة غداً بمدارس عسير ليتابع الطلاب مباراة الهلال في نهائي آسيا
23/11/2019   6:09 م

إلغاء الحصة الأخيرة غداً بمدارس عسير ليتابع الطلاب مباراة الهلال في نهائي آسيا

+ = -
1197

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بأن تكون الحصة ‏السادسة غدًا الأحد آخر حصة، وإلغاء الحصة السابعة على ‏مستوى المدارس بالمنطقة.‏

وجاء التوجيه بهدف تمكين الطلاب من مشاهدة مباراة فريق الهلال مع ‏أوراوا الياباني، والتي ستُلعب في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

ويحل الهلال السعودي ضيفاً على أوراوا الياباني ظهر غد ‏الأحد ‏بملعب “سايتاما 2002” في “إياب” نهائي دوري أبطال آسيا.‎ حسب “أخبار 24”.‎

ويكفي الهلال السعودي التعادل السلبي لحصد لقب دوري ‏أبطال ‏آسيا بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدف ‏دون ‏مقابل.‏

إلغاء الحصة الأخيرة غداً بمدارس عسير ليتابع الطلاب مباراة الهلال في نهائي آسيا

أخبار محلية, اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075017.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.