إلغاء الحصة الأخيرة غداً بمدارس عسير ليتابع الطلاب مباراة الهلال في نهائي آسيا

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بأن تكون الحصة السادسة غدًا الأحد آخر حصة، وإلغاء الحصة السابعة على مستوى المدارس بالمنطقة.
وجاء التوجيه بهدف تمكين الطلاب من مشاهدة مباراة فريق الهلال مع أوراوا الياباني، والتي ستُلعب في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
ويحل الهلال السعودي ضيفاً على أوراوا الياباني ظهر غد الأحد بملعب “سايتاما 2002” في “إياب” نهائي دوري أبطال آسيا. حسب “أخبار 24”.
ويكفي الهلال السعودي التعادل السلبي لحصد لقب دوري أبطال آسيا بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.