تعد اللوحة بمثابة هوية السيارة، فبها تُدون المخالفات على السائق حال تجاوزه السرعة أو ارتكابه مخالفات مرورية أو حادِث سير، وكذلك يُسترشد بها على السيارة حال فقدانها أو سرقتها.. وتتألف عادةً من أرقام أو حروف أو من كليهما معاً.
وتعتبر فرنسا أول دولة في العالم تصدر لوحات تسجيل للسيارات، وكان ذلك في 14 أغسطس 1893، ثم تبعتها ألمانيا في عام 1896.
بينما كانت هولندا أول دولة تطلق لوحة سيارات وطنية باسم “ترخيص القيادة” وذلك عام 1898، متبعةً طريقة ترقيم بسيطة حيث كانت تبدأ من رقم (1) وتضيف مزيدًا من الأرقام لكل شخص يحصل على رخصة جديدة.
وفي الولايات المتحدة كانت لوحات السيارات تحمل الأحرف الأولى من اسم صاحب السيارة، وكان أصحاب السيارات ملزمين بتصنيع لوحاتهم بأنفسهم، حتى بدأت ولاية ماساشوستس بإصدار اللوحات بشكل رسمي عام 1903.
ومن جهة المواد الخام التي صُنعت منها لوحات السيارات، فقد استندت في البداية على الخزف المدموج بالحديد أو السيراميك دون تدعيم خلفي، لكنها كانت غير عملية إذ تبلى وتظهر عليها الأضرار سريعاً، كما يظهر في الصورة التالية.
لم تكن هناك معايير قياسية ثابتة لشكل وحجم لوحات السيارات حتى عام 1957، حين اتفق صناع السيارات مع الحكومات العالمية على تأسيس مقاييس ثابتة لأشكال اللوحات داخل كل دولة.
وانقسمت إلى ثلاثة معايير عالمية، وهي قياس 520X110 ملم لأغلب الدول الأوروبية ومستعمراتها السابقة مثل كوريا الجنوبية والشمالية، وقياس 305X152 أو 305X160 ملم لأغلب دول أمريكا الشمالية والوسطى مع بعض أجزاء أمريكا الوسطى والجنوبية إضافة لبعض دول الخليج العربي، إضافةً إلى قياس 372X135 ملم لكلٍّ من أستراليا ودول المحيط الهادئ.
ويمتلك عدد من الدول حول العالم حالياً قياسات لوحات سيارات خاصة بها، حيث يكون قياسها في السعودية على سبيل المثال 310X155 ملم، وفي الأردن 430X110 ملم، بينما قياسها في عُمان 360X110 ملم.
وفي السعودية، نجد أن لوحات السيارات مرت بعدة مراحل؛ ففي عام 1955 كان يُكتب اسم المدينة فقط، ثم اسم المنطقة بدءاً من 1962م، حتى 1972م أصبح يُكتب اسم السعودية، وأصبحت اللوحة تتألف من 7 أرقام منذ عام 1978م، وتغيرت عام 1996 إلى أرقام وحروف عربية، ثم في 2007 تبدلت إلى أرقام وحروف عربية/ إنجليزية.
وفق “أخبار 24”.