أجرى فريق الهلال اليوم السبت تدريبه الأخير على ملعب المباراة التي ستجمعه مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، ظهر غد الأحد.
وأظهرت صور جانباً من الحصة التدريبية الأخيرة التي ركزت على الجوانب الفنية، وبعض الجوانب الأخرى.
وقال مدرب الهلال رزافان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت إنهم يدخلون المواجهة بمسؤولية عالية وإرادة كبيرة، وهم يعلمون أنها ستكون مباراة صعبة لكن الفريق سيلعبها بأسلوبه وأدائه، مضيفاً: “في الأخير هي حلم للجميع ونحاول أن نلعب من أجل تحقيق الحلم”.
وأبان أن الأجواء المناخية الماطرة في “سايتاما” تختلف عما هي عليه في المملكة، وهي من العوامل التي قد تواجه أي فريق وسنتعامل معها بالشكل المطلوب.
ومن جهته، أكد قائد الهلال محمد الشلهوب استعدادهم للمباراة، وقال “حرصنا منذ بداية البطولة على تكوين فريق بروح العائلة الواحدة، وسنواصل غدًا ما بدأناه”.
وعبر الشلهوب عن سعادته بتواجده في النهائي بعد 19 عاما، بعد أول نهائي له في عام 2000 أمام جابيليو الياباني.
وفق “أخبار 24”.