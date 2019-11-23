حقق مزاد معرض الرياض للسيارات إجمالي مبيعات تجاوزت 83 مليون ريال، أمس (الجمعة) اليوم الأول من تنظيم المزاد.
وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن يوم أمس شهد بيع 24 سيارة، بقيمة إجمالية بنحو 22.2 مليون دولار (أكثر من 83 مليون ريال).
وأشار إلى أن قيمة أعلى سيارة مبيعة بلغت 5.5 مليون دولار (20 مليون ريال)، فيما كانت قيمة أقل سيارة مبيعة 30 ألف دولار (112 ألف ريال).
وكان المزاد قد افتُتح بعرض سيارة “بوجاتي شيرون 2019” التي بِيعت بمبلغ 3.4 مليون دولار، أي ما يعادل 12.7 مليون ريال.
ويشهد مزاد الرياض عرض أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة ومعدلة في العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 12 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.