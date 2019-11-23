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أخبار محلية > 100 ألف ريال غرامة عدم استخدام اللغة العربية في مرافق الإيواء ‏السياحي
23/11/2019   6:04 م

100 ألف ريال غرامة عدم استخدام اللغة العربية في مرافق الإيواء ‏السياحي

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أكدت مصادر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ‏وجهت تحذيراً لمرافق الإيواء السياحي التي لا تستخدم اللغة ‏العربية في تعاملاتها بتطبيق عقوبات إدارية عليها.

وذكرت المصادر وفقًا لصحيفة “مكة” أن العقوبات ستتضمن فرض غرامة تبدأ من 10 آلاف ‏ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو كلا العقوبتين ‏معا‎.

‎وأبانت أن توجيهات هيئة السياحة شددت على ضرورة أن يكون ‏الرد على الهاتف في البداية باللغة العربية، ‏وفي حال كان المتصل لا يتحدث العربية يتم التحدث معه بالإنجليزية.‏

وأوضحت المصادر أن تحذير الهيئة جاء بعد ملاحظة عدم تقيد عدد كبير من مرافق ‏الإيواء السياحي بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وهو ما يعد ‏مخالفة لنص المادة السابعة من نظام السياحة ولوائحه التنفيذية‎.

100 ألف ريال غرامة عدم استخدام اللغة العربية في مرافق الإيواء ‏السياحي

أخبار محلية
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