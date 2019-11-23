100 ألف ريال غرامة عدم استخدام اللغة العربية في مرافق الإيواء ‏السياحي

أكدت مصادر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجهت تحذيراً لمرافق الإيواء السياحي التي لا تستخدم اللغة العربية في تعاملاتها بتطبيق عقوبات إدارية عليها.
وذكرت المصادر وفقًا لصحيفة “مكة” أن العقوبات ستتضمن فرض غرامة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو كلا العقوبتين معا.
وأبانت أن توجيهات هيئة السياحة شددت على ضرورة أن يكون الرد على الهاتف في البداية باللغة العربية، وفي حال كان المتصل لا يتحدث العربية يتم التحدث معه بالإنجليزية.
وأوضحت المصادر أن تحذير الهيئة جاء بعد ملاحظة عدم تقيد عدد كبير من مرافق الإيواء السياحي بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة السابعة من نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.