تسلمت المملكة اليوم السبت رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، خلال حفل أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.
وتسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئاسة المملكة للمجموعة من وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.
وأكد وزير الخارجية أن العام 2020 سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وحافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر، مرحباً بأعضاء المجموعة في المملكة.
ويزور الأمير فيصل بن فرحان اليابان حالياً، على رأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا اليوم.
والتقى الوزير على هامش الاجتماع عدداً من رؤساء الوفود من بينهم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد في كلمته أمام مجلس الشورى الأربعاء الماضي، أن المملكة ستضطلع برئاسة مجموعة العشرين العام القادم، معرباً عن أمله في أن يسهم البرنامج الطموح المعد لهذه القمة في تعزيز مسيرة المجموعة بما يخدم مصالح كل الدول والشعوب.
وعُقدت في يونيو الماضي الدورة الرابعة عشرة لقمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ومن المقرر أن تستضيف الرياض الدورة الخامسة عشرة للقمة خلال يومي 21 و22 نوفمبر 2020.
يذكر أن مجموعة العشرين تضم الدول ذات الاقتصاديات الأكبر في العالم، حيث تحوز دولها 85% من حجم الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية.
وفق “أخبار 24”.