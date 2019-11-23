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أخبار المناطق > أمير عسير يوجه بضرورة تواجد المشايخ والنواب بين قبائلهم ويؤكد: النظام سيطبق على المخالفين
23/11/2019   12:07 م

أمير عسير يوجه بضرورة تواجد المشايخ والنواب بين قبائلهم ويؤكد: النظام سيطبق على المخالفين

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شدد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على ضرورة التزام جميع مشايخ الشمل وشيوخ القبائل والنواب بالتواجد في مناطقهم وبين قبائلهم بصفة مستمرة.

وأوضحت مصادر أن الأمير تركي وجه في تعميم للمحافظين ورؤساء المراكز، بضرورة إبلاغ مشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب بالتواجد المستمر بين قبائلهم لخدمتهم وتسهيل أمورهم، وفقاً لصحيفة “سبق”.

وأبانت أن التوجيه تضمن أنه في حال رغبة هؤلاء في مغادرة المنطقة لأي أمر فإنه يجب عليهم أخذ الإذن من مقام الإمارة، مشيراً إلى أنه من يخالف ذلك فإنه سيتم النظر في أمره حسب ما يقتضيه النظام.

أمير عسير يوجه بضرورة تواجد المشايخ والنواب بين قبائلهم ويؤكد: النظام سيطبق على المخالفين

أخبار المناطق
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