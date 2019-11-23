بـ1100 فندق.. مكة الأولى عربياً من حيث عدد الفنادق متفوقة على دبي

احتلت مدينة مكة المكرمة المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد الفنادق، متفوقة على مدينة دبي التي تصدرت القائمة خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، هشام كعكي، إن عدد فنادق مكة بلغ حتى الآن 1100 فندق متفوقة على “دبي” مبيناً وفقًا لصحيفة “مكة” أن فنادق مكة تستقبل سنويا أكثر من 10 ملايين نزيل.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الفنادق بالغرفة عبدالله فيلالي، أن غرفة مكة المكرمة -بالتعاون مع مؤسسة وحدة الارتكاز- تمكنت للمرة الأولى من جمع أكثر من ثلاثين شركة أسهمت مجتمعة في توفير كل احتياجات ومستلزمات الفنادق بالداخل.