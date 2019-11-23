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أخبار محلية > بالفيديو.. وفاة سبعيني جرفت سيول وادي شسع بالقنفذة مركبته ونجاة آخر
23/11/2019   12:01 م

بالفيديو.. وفاة سبعيني جرفت سيول وادي شسع بالقنفذة مركبته ونجاة آخر

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توفي مواطن سبعيني غرقاً بعد أن جرفت سيول وادي شسع مركبته مساء أمس الجمعة على المزلقان بطريق قريتي هلالة – شسع بمركز سبت الجارة – شرق القنفذة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني رغم جريان السيول من الوصول لموقع مركبة المواطن “الهايلوكس”، وبعد البحث تم العثور على جثمان المواطن على بعد 3 كيلومترات من موقع المركبة.

كما جرفت السيول سيارة أخرى “جيب”؛ غير أن قائدها تمكن من الخروج منها قبل أن تجرفها السيول.

وكانت المنطقة شهدت أمطارا غزيرة مساء أمس تسببت في جريان الأودية، وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات من أبرزها الطريق الرابط بين القنفذة ومنطقة عسير وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لقرى المركز. حسب “أخبار 24”.

بالفيديو.. وفاة سبعيني جرفت سيول وادي شسع بالقنفذة مركبته ونجاة آخر

أخبار محلية
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